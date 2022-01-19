Гимназию № 161 в Екатеринбурге еще раз «заминировали»

Неизвестный злоумышленник продолжает рассылать по Екатеринбургу анонимки с сообщением о якобы заложенном в здании взрывном устройстве. Очередное такое письмо уже в пятый раз получила многострадальная гимназия № 161, от которой никак не отвяжется террорист.