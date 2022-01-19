В Нижнем Тагиле скончался герой социалистического труда Александр Перевозкин

В Нижнем Тагиле скончался герой социалистического труда Александр Перевозкин
В Нижнем Тагиле скончался герой социалистического труда Александр Перевозкин
Сегодня, 11:01ПроисшествияФото: 1MI
Герой социалистического труда Александр Перевозкин скончался в Нижнем Тагиле. Он работал на «Уралвагонзаводе» токарем цеха № 100, старшим мастером, начальником участка и бригадиром комплексно-сквозной бригады цеха № 120.

Коллеги вспоминают о нем как о талантливом и внимательном наставнике. Он был автором ряда предложений по увеличению производительности труда, принимал участие в пятом съезде Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов, пишет «Тагильский рабочий».

Также Перевозкин имеет звание почетного сотрудника УВЗ, Героя социалистического труда, кавалера орденов Октябрьской революции и Ленина, золотую медаль «Серп и Молот».

Глава города Владислав Пинаев и администрация Нижнего Тагила выразили соболезнования родным.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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