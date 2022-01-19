В Нижнем Тагиле скончался герой социалистического труда Александр Перевозкин

Коллеги вспоминают о нем как о талантливом и внимательном наставнике. Он был автором ряда предложений по увеличению производительности труда, принимал участие в пятом съезде Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов, пишет «Тагильский рабочий».
Также Перевозкин имеет звание почетного сотрудника УВЗ, Героя социалистического труда, кавалера орденов Октябрьской революции и Ленина, золотую медаль «Серп и Молот».
Глава города Владислав Пинаев и администрация Нижнего Тагила выразили соболезнования родным.