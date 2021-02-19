Банк требует долги с сына и жены погибшего в ДТП уральца

В декабре 2019 года под Каменском-Уральским многотонная гусеница выпала на трассу и придавила два автомобиля. В тот день скончался водитель УАЗа, Иван Старцев, пишет E1.
В 2020 году «Альфабанк» потребовал вернуть долги покойного мужа по кредитам. Общая сумма насчитывает 675 тысяч рублей. В банке отметили, что страховка должна покрыть расходы, но всё равно подали в суд о взыскании.
Один из судов был проигран. По предстоящим адвокат вдовы делает осторожные прогнозы. В банке сообщили, что по данным займам действует страхование жизни.
В пресс-службе «Альфабанка» обещали прокомментировать ситуацию позже.
Напомним, 12 февраля сообщалось, как сын умершего владельца «Уралтрансбанка» унаследовал долги отца. Точная сумма будет озвучена после установления общего размера требований кредиторов.