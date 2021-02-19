Банк требует долги с сына и жены погибшего в ДТП уральца

Банк требует долги с сына и жены погибшего в ДТП уральца

Сегодня, 18:18ПроисшествияФото: E1.RU
675 тысяч рублей «задолжала» свердловчанка и её пятилетний сын после смерти мужа. Выяснилось, что глава семейства брал кредиты, а банки подали в суд для взыскания долга.

В декабре 2019 года под Каменском-Уральским многотонная гусеница выпала на трассу и придавила два автомобиля. В тот день скончался водитель УАЗа, Иван Старцев, пишет E1.

В 2020 году «Альфабанк» потребовал вернуть долги покойного мужа по кредитам. Общая сумма насчитывает 675 тысяч рублей. В банке отметили, что страховка должна покрыть расходы, но всё равно подали в суд о взыскании.

Один из судов был проигран. По предстоящим адвокат вдовы делает осторожные прогнозы. В банке сообщили, что по данным займам действует страхование жизни.

В пресс-службе «Альфабанка» обещали прокомментировать ситуацию позже.

Напомним, 12 февраля сообщалось, как сын умершего владельца «Уралтрансбанка» унаследовал долги отца. Точная сумма будет озвучена после установления общего размера требований кредиторов.

Свердловская областьКаменск-УральскийдолгбанкУралпогибший
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