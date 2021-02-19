Банк требует долги с сына и жены погибшего в ДТП уральца

675 тысяч рублей «задолжала» свердловчанка и её пятилетний сын после смерти мужа. Выяснилось, что глава семейства брал кредиты, а банки подали в суд для взыскания долга.

В декабре 2019 года под Каменском-Уральским многотонная гусеница выпала на трассу и придавила два автомобиля. В тот день скончался водитель УАЗа, Иван Старцев, пишет E1. В 2020 году «Альфабанк» потребовал вернуть долги покойного мужа по кредитам. Общая сумма насчитывает 675 тысяч рублей. В банке отметили, что страховка должна покрыть расходы, но всё равно подали в суд о взыскании. Один из судов был проигран. По предстоящим адвокат вдовы делает осторожные прогнозы. В банке сообщили, что по данным займам действует страхование жизни. В пресс-службе «Альфабанка» обещали прокомментировать ситуацию позже. Напомним, 12 февраля сообщалось, как сын умершего владельца «Уралтрансбанка» унаследовал долги отца. Точная сумма будет озвучена после установления общего размера требований кредиторов. Сыну умершего совладельца «УралТрансБанка» присудили долги финансовой организации

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