Председатель СК взял на контроль дело о взрыве снаряда под Ростовом-на-Дону

Инцидент произошел в Тарасовском районе Ростовской области. На западе он граничит с Луганской областью Украины. Именно здесь, в 1 километре от государственной границы, разорвался боевой снаряд.
Официальный представитель СК Светлана Петренко заявила, что территория России подверглась обстрелу, при котором украинские военные использовали тяжелое вооружение.
Председатель СК Александр Бастрыкин в этой связи поручил возбудить уголовное дело.
Обстоятельства и виновные будут установлены, подчеркнула генерал-майор юстиции.
Еще одно уголовное дело уже возбуждено. Основанием стало недавнее покушение на начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Неизвестные заминировали его автомобиль и взорвали. Однако силовик не погиб, так как в машину не сел, пояснили в СК.
В настоящее время в Ростовской области продолжают принимать поток беженцев с Донбасса. На границе с Россией образовались очереди из автомобилей.