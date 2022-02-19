Председатель СК взял на контроль дело о взрыве снаряда под Ростовом-на-Дону

Еще одно уголовное дело уже возбуждено. Основанием стало недавнее покушение на начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Неизвестные заминировали его автомобиль и взорвали. Однако силовик не погиб, так как в машину не сел, пояснили в СК.