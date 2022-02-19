Председатель СК взял на контроль дело о взрыве снаряда под Ростовом-на-Дону

Председатель СК взял на контроль дело о взрыве снаряда под Ростовом-на-Дону
Председатель СК взял на контроль дело о взрыве снаряда под Ростовом-на-Дону
Сегодня, 18:30ПроисшествияФото: 1MI

Ростовский СК исполнит поручение Бастрыкина по делу о взрыве снаряда

Уголовное дело о взрыве снаряда будет возбуждено в Ростовской области. Об этом 19 февраля распорядился председатель СК Александр Бастрыкин.

Инцидент произошел в Тарасовском районе Ростовской области. На западе он граничит с Луганской областью Украины. Именно здесь, в 1 километре от государственной границы, разорвался боевой снаряд.

Официальный представитель СК Светлана Петренко заявила, что территория России подверглась обстрелу, при котором украинские военные использовали тяжелое вооружение.

Председатель СК Александр Бастрыкин в этой связи поручил возбудить уголовное дело.

Обстоятельства и виновные будут установлены, подчеркнула генерал-майор юстиции.

Еще одно уголовное дело уже возбуждено. Основанием стало недавнее покушение на начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Неизвестные заминировали его автомобиль и взорвали. Однако силовик не погиб, так как в машину не сел, пояснили в СК.

В настоящее время в Ростовской области продолжают принимать поток беженцев с Донбасса. На границе с Россией образовались очереди из автомобилей.

Материалы по теме:
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