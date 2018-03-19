Возможной причиной возгорания ВАЗ-2105 в Нижнем Тагиле стал поджог (ФОТО)
19 марта, 16:45Происшествия
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Стало известно, что 18 марта в Нижнем Тагиле на улице Папанина, 2 сгорел автомобиль ВАЗ-2105.
Сюжеты: Нижний Тагил
Площадь возгорания составила 6 кв.м.
На месте тушения пожара работали 2 спецмацины. Для тушения очага пожара подавали 1 ствол ОРТ от автоцистерны, что уменьшило время локализации и ликвидации пожара.
Предполагаемая причина пожара – поджог, сообщает пресс-служба ОНД и ПР г. Нижний Тагил и Горноуральского ГО.
Напомним, что 12 марта автомобиль ВАЗ-2113 сгорел ночью в Нижнем Тагиле.
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Фото: ОНД и ПР г. Нижний Тагил и Горноуральского ГО.
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