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Возможной причиной возгорания ВАЗ-2105 в Нижнем Тагиле стал поджог (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Возможной причиной возгорания ВАЗ-2105 в Нижнем Тагиле стал поджог (ФОТО)

19 марта, 16:45Происшествия
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