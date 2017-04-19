Автомобиль загорелся ночью на ГГМ в Нижнем Тагиле: предполагают поджог (ФОТО)
Очередной автомобиль сгорел в Нижнем Тагиле ночью 19 апреля на ГГМ. Некоторые особенности этого пожара позволяют предположить, что автомобиль загорелся не сам по себе, а в результате поджога.
Инцидент произошел в 3 часа ночи у дома №7/2 на Черноисточинском шоссе. Хозяин автомобиля Lada Granta оставил свой транспорт у дома около шести часов вечера. Однако поспать спокойно ему не удалось, ночью его разбудил звук сигнализации:
Ночью он проснулся от того, что сработала сигнализация на чьём-то автомобиле. По звуку он определил, что это не его машина. Потом раздался хлопок. Мужчина выглянул в окно и увидел, что горит его автомобиль рассказали в противопожарной службе Нижнего Тагила.
Автовладелец выбежал на улицу и начал тушить машину с помощью огнетушителя, но безрезультатно. Тогда он позвонил пожарным, которые, в конечном итоге, и потушили огонь.
Автомобиль начал гореть с правого переднего колеса. Основанием для версии о поджоге пожарные дознаватели называют характер повреждения металла, который выдаёт факт применения легковоспламеняющихся жидкостей.
За несколько часов до этого другой автомобиль загорелся в Нижнем Тагиле прямо вовремя движения.
Фото отдела надзорной деятельности
© Денис Таратонов, TagilCity.ru