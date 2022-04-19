Десять тагильчан пострадали от укусов клещей

Всего более полусотни человек пострадали от укусов клещей в Свердловской области. В общей сложности на 18 апреля зарегистрировано 43 случая укусов среди взрослых и 12 у детей в возрасте до 17 лет.
При этом ни у кого из пострадавших не выявлено клещевого энцефалита.
В свердловском Роспотребнадзоре отмечают, что в общей сложности насчитывается 16 городов и сел, где зарегистрированы случаи. Больше всего укусов выявлено в Нижнем Тагиле (10 пострадавших), Каменске-Уральском (9 пострадавших) и Екатеринбурге (8 пострадавших).
Однако за тот же период прошлого года укушенных было около 1,1 тысячи человек.