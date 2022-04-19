Десять тагильчан пострадали от укусов клещей

Десять тагильчан пострадали от укусов клещей
Десять тагильчан пострадали от укусов клещей
Сегодня, 08:41ПроисшествияФото: 1MI
Десять человек, проживающих в Нижнем Тагиле, были укушены клещами в наступившем сезоне.

Всего более полусотни человек пострадали от укусов клещей в Свердловской области. В общей сложности на 18 апреля зарегистрировано 43 случая укусов среди взрослых и 12 у детей в возрасте до 17 лет.

При этом ни у кого из пострадавших не выявлено клещевого энцефалита.

В свердловском Роспотребнадзоре отмечают, что в общей сложности насчитывается 16 городов и сел, где зарегистрированы случаи. Больше всего укусов выявлено в Нижнем Тагиле (10 пострадавших), Каменске-Уральском (9 пострадавших) и Екатеринбурге (8 пострадавших).

Однако за тот же период прошлого года укушенных было около 1,1 тысячи человек.

Сюжеты:
Нижний Тагил
болезньклещукус
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