Десятки свердловчан пострадали от укусов клещей за неделю

По данным пресс-службы регионального Управления Роспотребнадзора, укусы клещей зафиксировали в 16 муниципальных образованиях. Больше всего граждан пострадало в Нижнем Тагиле - 10 человек, Каменске-Уральском - 9 человек, а также в Екатеринбурге - 8 человек.