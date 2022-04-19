Десятки свердловчан пострадали от укусов клещей за неделю

За неделю от укусов клещей пострадали десятки жителей Свердловской области. По данным на вчера, 18 апреля, клещи укусили 43 человека. За аналогичный период прошлого года свердловчан покусали 1180 раз.
По данным пресс-службы регионального Управления Роспотребнадзора, укусы клещей зафиксировали в 16 муниципальных образованиях. Больше всего граждан пострадало в Нижнем Тагиле - 10 человек, Каменске-Уральском - 9 человек, а также в Екатеринбурге - 8 человек.
Клещевыми инфекциями никто из зарегистрированных покусанных жителей не заболел.
В этом году в области планируются акарицидные обработки территорий против клещей. Пока обработки не начали – ждут наступления устойчивых температур.