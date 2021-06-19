Кошка и котенок выброшены из окна многоэтажки во время семейной ссоры на Урале

Кошка и котёнок оказались выброшены 18 июня из окна пятиэтажного дома в Березовском на улице Гагарина, 15/4. Ребёнок кинулся на улицу с криками о помощи.

По словам свидетелей, в семье произошёл конфликт. Ссора началась на улице, когда семья вместе с ребёнком направлялась к дому, а после того, как они вошли в квартиру, на асфальт из окна полетели котёнок и кошка. Последняя осталась жива, хотя получила тяжелые травмы. У неё повреждена мордочка, сломана задняя лапа и сильный ушиб на спине. Котёнок погиб. На данный момент кошка передана ветеринарам, которые занимаются её лечением. Ребенок был рядом и продолжал кричать. Я выбежала к мальчику, отвела в сторону, чтобы он этого ничего не видел, рассказала для E1.RU жительница дома, где произошел инцидент. Очевидцы также отмечают, что заметили на лице мальчика синяки. После инцидента на место прибыла полиция, а ребёнка направили в управление в отделение по делам несовершеннолетних. Напомним, что в июне в соцсетях появилось видео, на котором жительница Нижнего Тагила во время прогулки избивала свою собаку, таская её за ошейник и называя «тварью». Жители города были возмущены вопиющей жестокостью и настаивали на привлечении данной гражданки к ответственности за жестокое обращение с животным. «Нравится?!»: видео избиения собаки жительницей Нижнего Тагила появилось в соцсетях

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