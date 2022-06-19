Студента колледжа Екатеринбурга нашли мертвым в общежитии

Студента колледжа Екатеринбурга нашли мертвым в общежитии
Студента колледжа Екатеринбурга нашли мертвым в общежитии
Сегодня, 10:40ПроисшествияЕлена ОзероваФото: 1MI
В екатеринбургском колледже «Рифей» найден труп обучающегося, который был замечен в конфликтах с окружающими.

В колледже Екатеринбурга нашли мертвого третьекурсника. Предварительно установлено, что его смерть не носит криминальный характер, пишут «Вечерние ведомости».

Парень мог скончаться либо в ночь с 18 на 19 июня, либо вечером 18 июня. Проверка показала, что в колледже зафиксирован вызов одного из студентов с фамилией, начинающейся на П, с требованием написания заявления на отчисление.

Также однокурсники юноши рассказали, что погибший конфликтовал и другими студентами. Директор учреждения отрицает это.

На месте работают правоохранители.

Сюжеты:
Новости УрФО
Материалы по теме:
общежитиестуденттрупколледж#2
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы