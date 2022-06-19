Студента колледжа Екатеринбурга нашли мертвым в общежитии

В колледже Екатеринбурга нашли мертвого третьекурсника. Предварительно установлено, что его смерть не носит криминальный характер, пишут «Вечерние ведомости».
Парень мог скончаться либо в ночь с 18 на 19 июня, либо вечером 18 июня. Проверка показала, что в колледже зафиксирован вызов одного из студентов с фамилией, начинающейся на П, с требованием написания заявления на отчисление.
Также однокурсники юноши рассказали, что погибший конфликтовал и другими студентами. Директор учреждения отрицает это.
На месте работают правоохранители.