В Петербурге мужчина на спор разбил бутылку о голову и умер

В Петербурге мужчина на спор разбил бутылку о голову и умер
В Петербурге мужчина на спор разбил бутылку о голову и умер
Сегодня, 11:05ПроисшествияЕлена ОзероваФото: 1MI
Во время пьяных посиделок в Санкт-Петербурге мужчина смертельно ранил себя стеклянной бутылкой об голову.

В Санкт-Петербурге мужчина, поспорив с приятелями, разбил о свою голову бутылку, после чего умер, сообщает портал 78.ru.

ЧП случилось 17 июня. В ходе пьяных посиделок двое ранее судимых мужчин устроили соревнование: кто больше стеклянных бутылок сможет разбить о собственную голову.

В результате травмировались оба. Их пришлось везти в больницу. Одному поставили диагноз закрытая черепно-мозговая травма, ушиб мозга и рану головы. Спустя небольшой отрезок времени он умер.

Сейчас выясняется точная причина наступления смерти мужчины.

Материалы по теме:
спорпьяныебутылка#2
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы