В Петербурге мужчина на спор разбил бутылку о голову и умер

Во время пьяных посиделок в Санкт-Петербурге мужчина смертельно ранил себя стеклянной бутылкой об голову.

В Санкт-Петербурге мужчина, поспорив с приятелями, разбил о свою голову бутылку, после чего умер, сообщает портал 78.ru. ЧП случилось 17 июня. В ходе пьяных посиделок двое ранее судимых мужчин устроили соревнование: кто больше стеклянных бутылок сможет разбить о собственную голову. В результате травмировались оба. Их пришлось везти в больницу. Одному поставили диагноз закрытая черепно-мозговая травма, ушиб мозга и рану головы. Спустя небольшой отрезок времени он умер. Сейчас выясняется точная причина наступления смерти мужчины.

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