В Петербурге мужчина на спор разбил бутылку о голову и умер

В Санкт-Петербурге мужчина, поспорив с приятелями, разбил о свою голову бутылку, после чего умер, сообщает портал 78.ru.
ЧП случилось 17 июня. В ходе пьяных посиделок двое ранее судимых мужчин устроили соревнование: кто больше стеклянных бутылок сможет разбить о собственную голову.
В результате травмировались оба. Их пришлось везти в больницу. Одному поставили диагноз закрытая черепно-мозговая травма, ушиб мозга и рану головы. Спустя небольшой отрезок времени он умер.
Сейчас выясняется точная причина наступления смерти мужчины.