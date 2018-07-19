Трёхлетняя девочка пострадала в результате ДТП в Верхней Салде

Ребенок вместе с мамой находился на обочине, когда на них отбросило «Оку», которая столкнулась с автомобилем ВАЗ-2110.

26-летний водитель ВАЗа врезался в «Оку», которая ехала впереди, во время обгона. За рулем «Оки» находился 78-летний водитель.

Видео Видео: vsalde.ru