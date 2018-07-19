Трёхлетняя девочка пострадала в результате ДТП в Верхней Салде

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В результате ДТП, произошедшего 17 июля в Верхней Салде, 3-летняя девочка получила сотрясение головного мозга.
Источник: vsalde.ru
Ребенок вместе с мамой находился на обочине, когда на них отбросило «Оку», которая столкнулась с автомобилем ВАЗ-2110.
26-летний водитель ВАЗа врезался в «Оку», которая ехала впереди, во время обгона. За рулем «Оки» находился 78-летний водитель.
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Видео: vsalde.ru
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Во время столкновения девочка находилась в детском велосипеде с ручкой. Мама с дочкой остановились перед перекрёстком, чтобы пропустить машины. После ДТП ребенок был доставлен в больницу с сотрясением головного мозга.
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