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Трёхлетняя девочка пострадала в результате ДТП в Верхней Салде
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Трёхлетняя девочка пострадала в результате ДТП в Верхней Салде

Сегодня, 00:10Происшествия
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