Дерево рухнуло на две иномарки во время бури в Екатеринбурге

Дерево рухнуло на две иномарки во время бури в Екатеринбурге
Дерево рухнуло на две иномарки во время бури в Екатеринбурге
Сегодня, 08:21ПроисшествияФото: Е1.ru

Дерево рухнуло на иномарки в Екатеринбурге

Во время грозы большое дерево упало на припаркованные иномарки в одном из дворов на улице Избирателей в Екатеринбурге.

Дерево вырвало с корнем и оно упало на два автомобиля на улице Избирателей, 60 в Екатеринбурге около 19.00 в воскресенье, 18 июля. По словам очевидцев, распилить дерево и освободить доступ к машинам коммунальщики смогли только к 23.00.

Одна машина пострадала очень сильно, вторая — чуть меньше, рассказала местная жительница Е1.

Обитатели двора отметили, что на спил этого дерева они уже подавали заявку, однако потенциально опасное дерево никто так и не поспешил убрать.

Напомним, 18 июля в торговом центре «Карнавал» в Екатеринбурге из-за сильного ливня обрушился потолок. На посетителей хлынули потоки воды и им пришлось покинуть здание.

Сюжеты:
Екатеринбург
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