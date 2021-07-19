Дерево рухнуло на две иномарки во время бури в Екатеринбурге

Дерево рухнуло на иномарки в Екатеринбурге

Во время грозы большое дерево упало на припаркованные иномарки в одном из дворов на улице Избирателей в Екатеринбурге.

Дерево вырвало с корнем и оно упало на два автомобиля на улице Избирателей, 60 в Екатеринбурге около 19.00 в воскресенье, 18 июля. По словам очевидцев, распилить дерево и освободить доступ к машинам коммунальщики смогли только к 23.00. Одна машина пострадала очень сильно, вторая — чуть меньше, рассказала местная жительница Е1. Обитатели двора отметили, что на спил этого дерева они уже подавали заявку, однако потенциально опасное дерево никто так и не поспешил убрать. Напомним, 18 июля в торговом центре «Карнавал» в Екатеринбурге из-за сильного ливня обрушился потолок. На посетителей хлынули потоки воды и им пришлось покинуть здание. Из-за ливня потоки воды хлынули на посетителей в ТЦ «Карнавал» в Екатеринбурге

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