Сбитого пешехода разыскивает таксист в Екатеринбурге

Сбитого пешехода разыскивает таксист в Екатеринбурге
Сбитого пешехода разыскивает таксист в Екатеринбурге
Сегодня, 09:24ПроисшествияФото: скриншот видео Е1.RU

Таксист из Екатеринбурга разыскивает сбитого им пешехода

Водитель такси разы разыскивает пешехода, которого сбил на улице Карла Либкнехта в Екатеринбурге в воскресенье 18 июля. Мужчина убежал с места аварии.

Водитель белого Renault Logan ищет пешехода, который угодил под его машину 18 июля и сбежал с места ДТП. Мужчина во время удара разбил лобовое стекло и боковое зеркало, а затем убежал, бросив свои вещи.

В данный момент таксист ищет пешехода, так как считает, что тот должен возместить причиненный машине ущерб.

Я его сбил, думал, серьезные травмы нанес, потому что удар хороший был. Но сбитый пешеход встал, отряхнулся и побежал. Я его догнал, повел к машине. Он вырвался и убежал, рассказал водитель Е1.

Он заявил о случившемся в Госавтоинспекцию. Однако полицейские отметили, что найти пешехода вряд ли удастся. Даже если установить личность пострадавшего удастся, ему грозит лишь штраф в размере 500 рублей за переход проезжей части в неположенном месте.

Напомним, пьяный мужчина ограбил и пытался убить женщину-таксиста под Сысертью. За покушение на убийство и разбой он приговорен к 10 годам лишения свободы.

Сюжеты:
Екатеринбург
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