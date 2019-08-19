Под Каменском-Уральским тепловоз насмерть сбил мужчину
Сегодня, 17:46ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Инцидент произошёл 19 августа в 00:50 на первом пикете 9-го километра перегона, сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СКР.
Машинист поезда заметил мужчину, идущего вдоль железнодорожных путей. Был подан сигнал и применено экстренное торможение, но избежать наезда не удалось. Пострадавший получил повреждения не совместимые с жизнью и скончался на месте.
Представители следственного управления осмотрели место происшествия, опросили машиниста поезда. Скоростемерная лента отправлена на экспертизу, устанавливается личность погибшего.
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