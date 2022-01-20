Пешеход погиб под колесами автомобиля на остановке у КРЗ в Нижнем Тагиле

Напомним, 4-летняя попала под колеса автомобиля 16 января в поселке Гари. Автомобиль «ВАЗ — 21102» ехал по улице Колхозная. 60-летний водитель не заметил девочку, которая выбежала из-за припаркованного автомобиля, она попала под колеса. Ребенка доставили в больницу с переломом бедра.