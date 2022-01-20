Пешеход погиб под колесами автомобиля на остановке у КРЗ в Нижнем Тагиле

Пешеход погиб под колесами автомобиля на остановке у КРЗ в Нижнем Тагиле
Пешеход погиб под колесами автомобиля на остановке у КРЗ в Нижнем Тагиле
Сегодня, 09:05ПроисшествияФото: 1MI
Пешеход погиб под колесами автомобиля на остановке у Котельно-радиаторного завода в Нижнем Тагиле. Происшествие случилось около 08.00 20 января.

На дороге лежало тело, сообщили TagilCity.ru очевидцы.

Фото:TagilCity.ru

В результате ДТП погиб пешеход-мужчина. На месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщили TagilCity.ru в Отделе пропаганды ГИБДД.

Напомним, 4-летняя попала под колеса автомобиля 16 января в поселке Гари. Автомобиль «ВАЗ — 21102» ехал по улице Колхозная. 60-летний водитель не заметил девочку, которая выбежала из-за припаркованного автомобиля, она попала под колеса. Ребенка доставили в больницу с переломом бедра.

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