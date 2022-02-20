Провалившийся в 5-метровую яму рабочий погиб на стройке в Екатеринбурге

Провалившийся в 5-метровую яму рабочий погиб на стройке в Екатеринбурге
Провалившийся в 5-метровую яму рабочий погиб на стройке в Екатеринбурге
Сегодня, 15:01ПроисшествияФото: 1MI
Рабочий, который провалился в 5-метровую траншею на стройплощадке на улице Академика Сахарова 95/3 в Екатеринбурге, погиб 20 февраля.

Во время работ обвалился грунт, строитель провалился в траншею и получил смертельные травмы. Тело мужчины извлекли из ямы прибывшие спасатели.

По данному факту прокуратура Верх-Исетского района проводит проверку, на место трагедии выехал прокурор Алексей Лобазов. Ведомство запросило документы у подрядчика строительства и муниципалитета. Будет проведена проверка по соблюдению условий охраны труда. В случае выявления нарушений, виновные будут наказаны, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Напомним, в начале февраля на лесоповале под Сухим Логом погиб мужчина, которому на голову рухнул ствол дерева.

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Екатеринбург
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