Провалившийся в 5-метровую яму рабочий погиб на стройке в Екатеринбурге

Рабочий, который провалился в 5-метровую траншею на стройплощадке на улице Академика Сахарова 95/3 в Екатеринбурге, погиб 20 февраля.

Во время работ обвалился грунт, строитель провалился в траншею и получил смертельные травмы. Тело мужчины извлекли из ямы прибывшие спасатели. По данному факту прокуратура Верх-Исетского района проводит проверку, на место трагедии выехал прокурор Алексей Лобазов. Ведомство запросило документы у подрядчика строительства и муниципалитета. Будет проведена проверка по соблюдению условий охраны труда. В случае выявления нарушений, виновные будут наказаны, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Напомним, в начале февраля на лесоповале под Сухим Логом погиб мужчина, которому на голову рухнул ствол дерева. Рабочий на лесоповале под Сухим Логом скончался после падения дерева на голову

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