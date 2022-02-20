Провалившийся в 5-метровую яму рабочий погиб на стройке в Екатеринбурге

Во время работ обвалился грунт, строитель провалился в траншею и получил смертельные травмы. Тело мужчины извлекли из ямы прибывшие спасатели.
По данному факту прокуратура Верх-Исетского района проводит проверку, на место трагедии выехал прокурор Алексей Лобазов. Ведомство запросило документы у подрядчика строительства и муниципалитета. Будет проведена проверка по соблюдению условий охраны труда. В случае выявления нарушений, виновные будут наказаны, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Напомним, в начале февраля на лесоповале под Сухим Логом погиб мужчина, которому на голову рухнул ствол дерева.