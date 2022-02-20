СК проводит проверку после гибели рабочего на стройке в Екатеринбурге

На месте ЧП работают следователи, полиция и МЧС. Они осматривают место трагедии и устанавливают очевидцев. Тело погибшего было отправлено на экспертизу, чтобы установить точные причины смерти. Ведомство также запросило документы о проводимых на объекте работах и проведении инструктажа среди рабочих по технике безопасности, сообщили в пресс-службе областного СК.
Личность погибшего рабочего установлена сотрудниками полиции. Мужчина 1983 года по фамилии Филинских был прописан в Нижней Туре и проживал в областной столице в съемной квартире. Вероятной причиной ЧП стало нарушение правил техники безопасности, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.
Напомним, что трагедия произошла около полудня 20 февраля. По предварительным данным, погибший что-то уронил в пятиметровую траншею и решил в нее спуститься. В этот момент грунт обвалился, мужчина упал и получил травмы, несовместимые с жизнью.