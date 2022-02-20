СК проводит проверку после гибели рабочего на стройке в Екатеринбурге

На месте ЧП работают следователи, полиция и МЧС. Они осматривают место трагедии и устанавливают очевидцев. Тело погибшего было отправлено на экспертизу, чтобы установить точные причины смерти. Ведомство также запросило документы о проводимых на объекте работах и проведении инструктажа среди рабочих по технике безопасности, сообщили в пресс-службе областного СК.