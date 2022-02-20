Цыгане устроили налет на торговый центр в Екатеринбурге

По словам очевидцев, в торговом центре орудовали два мужчины и женщина, при этом с ними был ребенок. В одном из магазинов цыгане, отвлекая внимание, украли наушники стоимостью 3,5 тысячи рублей. Затем они зашли в другую торговую точку и похитили телефон у продавщицы. Когда девушка заметила пропажу, побежала за злоумышленниками, но вернулась избитая и в крови.