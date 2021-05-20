Экс-полицейский вскрыл себе вены в кабинете следователя в Нижнем Тагиле

Экс-полицейский вскрыл себе вены в кабинете следователя в Нижнем Тагиле
Экс-полицейский вскрыл себе вены в кабинете следователя в Нижнем Тагиле
Сегодня, 18:51ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Бывший тагильский полицейский Павел Долганов вскрыл себе вены в кабинете следователя. Ранее он жаловался на коррупционную связь начальства с ритуальным агентством.

Супруга бывшего сотрудника полиции подтвердила информацию. Женщина удивилась такому поступку и рассказала, что это несвойственно её мужу, пишет E1.

Не представляю, что должно было случиться. Он ни от кого не скрывался, а почему его вообще задержали я не понимаю,рассказала жена пострадавшего.

Мужчине была оказана первая медицинская помощь на месте происшествия. После этого Павла Долганова посадили в изолятор.

Напомним, 13 мая сообщалось, что бывший начальник смены дежурной части ОП № 17 Нижнего Тагила Павел Долганов обвинил вышестоящее руководство в получении взяток за сообщения о смертях в «правильные» ритуальные агентства. По словам бывшего полицейского, он отказался участвовать в коррупционных схемах, из-за чего позднее стал фигурантом дела о подмене анализов. Затем он рассказывал о преступной схеме сотрудникам ФСБ, но следователи якобы не заинтересовались такой информацией.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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