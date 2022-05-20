Екатеринбурженка требует от УК 150 тысяч за упавший на нее слой штукатурки

Екатеринбурженка требует от УК 150 тысяч за упавший на нее слой штукатурки
Екатеринбурженка требует от УК 150 тысяч за упавший на нее слой штукатурки
Сегодня, 11:56ПроисшествияФото: pixabay.com
В Екатеринбурге на голову местной жительницы с дома слетел слой штукатурки. Она планирует взять компенсацию с управляющей компании.

На голову екатеринбурженки упал большой кусок облицовки дома. Теперь у женщины не получается добиться компенсации от УК, пишет Е1.

ЧП произошло 30 марта. Как сообщает пострадавшая Олеся, на нее упал кусок штукатурки дома в Октябрьском районе, когда она возвращалась домой с работы. Облицовка слетела из-за ветра. Женщина получила рассечение головы, различные гематомы, шишки, шрамы.

Женщина сообщает, что после происшествия пострадавшая две недели находилась на больничном. Из-за этого столкнулась с финансовыми трудностями. От УК она требует возмещения 150 тысяч рублей. Но коммунальщики вовсе не среагировали на ее запросы.

В управляющей компании «Ремстройкомплекс» ответили, что вопрос с компенсацией ими рассматривается. Они решают, какую сумму выплатить. Также по словам представителей УК, фасад дома оперативно отремонтировали, во избежание подобных случаев.

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