Екатеринбурженка требует от УК 150 тысяч за упавший на нее слой штукатурки

На голову екатеринбурженки упал большой кусок облицовки дома. Теперь у женщины не получается добиться компенсации от УК, пишет Е1.
ЧП произошло 30 марта. Как сообщает пострадавшая Олеся, на нее упал кусок штукатурки дома в Октябрьском районе, когда она возвращалась домой с работы. Облицовка слетела из-за ветра. Женщина получила рассечение головы, различные гематомы, шишки, шрамы.
Женщина сообщает, что после происшествия пострадавшая две недели находилась на больничном. Из-за этого столкнулась с финансовыми трудностями. От УК она требует возмещения 150 тысяч рублей. Но коммунальщики вовсе не среагировали на ее запросы.
В управляющей компании «Ремстройкомплекс» ответили, что вопрос с компенсацией ими рассматривается. Они решают, какую сумму выплатить. Также по словам представителей УК, фасад дома оперативно отремонтировали, во избежание подобных случаев.