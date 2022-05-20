Екатеринбуржец нашел в лесу закопанную коробку с щенками

Екатеринбуржец нашел в лесу закопанную коробку с щенками
Екатеринбуржец нашел в лесу закопанную коробку с щенками
Сегодня, 10:07ПроисшествияФото: pixabay.com
Житель Екатеринбурга обнаружил в лесу брошенных в коробке щенков. Он накормил их и оставил жить в машине.

Екатеринбуржец Расул нашел в лесу закопанную коробку с щенками. Мужчина спас животных, но оставить их себе у него не представляется возможности, пишет Е1.

Известно, что, когда он был в Истоке, обнаружил яму, приблизительно полметра в глубину. Там он проходил с металлоискателем, и вдруг услышал, как щеночки плачут.

Достав животных, мужчина сразу побежал в зоомагазин. Там он купил им бутылку для кормления и детскую смесь.

Расул — охотник за металлом. Он проживает в однокомнатной квартире с большой семьей, поэтому уже несколько дней мужчина перевозит щенков в автомобиле.

Обзвонив приюты, он узнал, что либо они платные, либо предлагают усыпить животных. Поэтому пока малыши продолжают жить в машине и питаться детскими смесями.

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