Екатеринбуржец нашел в лесу закопанную коробку с щенками

Житель Екатеринбурга обнаружил в лесу брошенных в коробке щенков. Он накормил их и оставил жить в машине.

Екатеринбуржец Расул нашел в лесу закопанную коробку с щенками. Мужчина спас животных, но оставить их себе у него не представляется возможности, пишет Е1. Известно, что, когда он был в Истоке, обнаружил яму, приблизительно полметра в глубину. Там он проходил с металлоискателем, и вдруг услышал, как щеночки плачут. Достав животных, мужчина сразу побежал в зоомагазин. Там он купил им бутылку для кормления и детскую смесь. Расул — охотник за металлом. Он проживает в однокомнатной квартире с большой семьей, поэтому уже несколько дней мужчина перевозит щенков в автомобиле. Обзвонив приюты, он узнал, что либо они платные, либо предлагают усыпить животных. Поэтому пока малыши продолжают жить в машине и питаться детскими смесями.

Материалы по теме: Второклассник в Свердловской области спас пятерых замерзающих щенков

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter