Ехали с пьяным водителем со свадьбы: на Урале в ДТП погибла 15-летняя девушка
20 июня под Кировградом 22-летний мужчина на Opel Astra врезался в дерево. В результате ДТП умерла 15-летняя девушка, водитель был пьян, сообщают в УГИБДД по Свердловской области.
ДТП произошло на автодороге Кировград — Карпушиха — Левиха. Сам водитель машины практически не пострадал. 18-летний пассажир автомобиля с тяжелыми травмами был направлен в больницу.
В ГИБДД рассказали, что все трое были гостями на свадьбе в поселке Карпушиха. Утром молодой человек поехал в магазин в Кировград, взяв с собой двух пассажиров. Они сидели сзади и не были пристегнуты ремнями безопасности. По результатам освидетельствования выяснилось, что водитель был пьян. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, год назад у него закончился срок лишения права управления. Водитель рассказал, что он не справился с управлением при повороте и вылетел с дороги. Погибшая девочка приехала на свадьбу вместе с мамой из Красноярска.