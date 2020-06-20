Ехали с пьяным водителем со свадьбы: на Урале в ДТП погибла 15-летняя девушка

В ГИБДД рассказали, что все трое были гостями на свадьбе в поселке Карпушиха. Утром молодой человек поехал в магазин в Кировград, взяв с собой двух пассажиров. Они сидели сзади и не были пристегнуты ремнями безопасности. По результатам освидетельствования выяснилось, что водитель был пьян. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, год назад у него закончился срок лишения права управления. Водитель рассказал, что он не справился с управлением при повороте и вылетел с дороги. Погибшая девочка приехала на свадьбу вместе с мамой из Красноярска.