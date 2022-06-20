12-летнего подростка двое суток разыскивают в Нижнем Тагиле

12-летнего подростка двое суток разыскивают в Нижнем Тагиле
12-летнего подростка двое суток разыскивают в Нижнем Тагиле
Сегодня, 16:11ПроисшествияЕлена ОзероваФото: "Инцидент. Нижний Тагил"
12-летний Галкин Рустам разыскивается в Нижнем Тагиле.

Мальчик ушел из дома на улице Бобкова примерно в 10.00 в субботу, 18 июня. С тех пор о местоположении тинейджера ничего неизвестно. На звонки он не отвечает, пишет «Инцидент. Нижний Тагил».

По словам родственников мальчика, они очень сильно переживают и не находят себе место. Они обошли уже весь город в поисках члена семьи, но безуспешно. Они не понимают, по какой причине мальчик мог сам сбежать.

Известно, что мальчика ищут и полицейские, и волонтеры. Рост подростка составляет 150 см, волосы — темные. На момент пропажи на нем была надета светлая футболка с изображением тигра, темные брюки и белая кофта.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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