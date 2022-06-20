Работниц автовокзала в Екатеринбурге обвинили в присвоении 5,4 миллиона рублей

Перед судом предстанут две жительницы Екатеринбурга, подозреваемые в том, что в период работы на Южном автовокзале уральской столицы занимались незаконным обогащением.

Уголовное дело рассмотрит Чкаловский районный суд Екатеринбурга. Две женщины, работая на автовокзале на улице 8 Марта, осуществили схему по хищению крупных денежных сумм. За разработку аферы отвечала главный технолог транспортного предприятия. Соучастницей выступила кассир. Они вдвоем изымали часть выручки из касс, после чего подделывали документы, чтобы скрыть следы хищения. Занимались они этим с января 2017 по март 2018 и присвоили себе 5,4 миллиона рублей. Обвиняемых удалось вычислить и разоблачить, несмотря на предпринимаемые ими меры предосторожности, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

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