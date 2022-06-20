Соседи рассказали о выбросившем из окна ребенка екатеринбуржце

ЧП произошло в тот момент, когда 11-летний мальчик во время конфликта родителей, в ходе которого отец избивал мать, заступился за маму. Мальчик взял в руки нож и ударил пьяного отца. За это мужчина вытолкал сына из окна. Тот упал на козырек и сломал руку и ногу.