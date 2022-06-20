Свердловским сутенерам и вымогателям грозит 20 лет тюрьмы

Завершилось расследование уголовного дела по обвинению екатеринбужца, которого обвиняют в создании группы из 19 человек, которые занимались привлечением девушек в проституцию и вымогательством.
Известно, что банда успела похитить имущество и около 10 миллионов рублей за три года. Об этом сообщает ГУ МВД России по Свердловской области.
Злоумышленников квалифицировали по ст. 210 УК РФ за организацию преступного сообщества, по ст. 240 УК РФ – за сутенерство. А еще их судят за подкуп, вымогательство и ряд других тяжелых статей.
Лидер группировки свою вину не признал. Он отрицает даже какую-либо свою причастность. Однако следователи собрали достаточно доказательств.
Злоумышленникам грозит срок до 20 лет. Обвинительное заключение уже подписано.