Свердловским сутенерам и вымогателям грозит 20 лет тюрьмы

Свердловским сутенерам и вымогателям грозит 20 лет тюрьмы
Свердловским сутенерам и вымогателям грозит 20 лет тюрьмы
Сегодня, 13:38ПроисшествияЕлена ОзероваФото: 1MI
19 жителей Свердловской области вовлекали девушек в проституцию и занимались вымогательством.

Завершилось расследование уголовного дела по обвинению екатеринбужца, которого обвиняют в создании группы из 19 человек, которые занимались привлечением девушек в проституцию и вымогательством.

Известно, что банда успела похитить имущество и около 10 миллионов рублей за три года. Об этом сообщает ГУ МВД России по Свердловской области.

Злоумышленников квалифицировали по ст. 210 УК РФ за организацию преступного сообщества, по ст. 240 УК РФ – за сутенерство. А еще их судят за подкуп, вымогательство и ряд других тяжелых статей.

Лидер группировки свою вину не признал. Он отрицает даже какую-либо свою причастность. Однако следователи собрали достаточно доказательств.

Злоумышленникам грозит срок до 20 лет. Обвинительное заключение уже подписано.

Сюжеты:
Новости УрФО
Материалы по теме:
вымогательствопроституциясутенер#2
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы