Учительница уволилась из школы Екатеринбурга после сбора денег на ремонт

Учительница уволилась из школы Екатеринбурга после сбора денег на ремонт
Учительница уволилась из школы Екатеринбурга после сбора денег на ремонт
Сегодня, 17:56ПроисшествияЕлена ОзероваФото: 1MI
Екатеринбургская учительница написала заявление на увольнение в школе №84.

Это классный руководитель учеников, родителям которых директор объявила о сборе средств на ремонт учреждения, при том, что здание скоро будет снесено, пишет Е1.

Напомним, что сегодня, 20 июня, в вышеуказанной школе разгорелся конфликт: родители пожаловались на поборы. В 2024 году обещают снести данное здание и строить новое, при этом сейчас с них спросили деньги на нужды школы.

Сама учительница рассказала Е1, что она «всего лишь поговорила с родителями, а директор от всего отреклась». При этом сообщается, что родителям учительница нравилась.

Решение об уходе по собственному желанию приняла классный руководитель,отметили в департаменте образования.

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