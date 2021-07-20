Бывшего сотрудника ФСБ из Екатеринбурга обвинила в издевательствах бывшая жена

Многодетная мать из Екатеринбурга обвиняет супруга в том, что он оставил её без квартиры и с долгами в 2 миллиона рублей.

Женщина рассказала, что квартира была приобретена с использованием материнского капитала и была переоформлена на мать супруга, которая заложила её в банк под кредит. Также женщина обвиняет мужа в издевательствах. Сам мужчина заявляет, что женщина лжет и находится в нестабильном психическом состоянии. Каждый из супругов рассказал о своей версии конфликта, сообщает Е1. Женщина рассказывает, что в браке с мужчиной находилась 11 лет. Их старшей дочки уже 12 лет, а младшей - 4. Вначале супруги приобрели «однушку», вложив маткапитал, но после рождения купили двухкомнатную квартиру и супруг записал её на свою мать. Также мужчина занимался бизнесом и поспросил жену взять кредит на его развитие. В итоге женщина взяла в банке около 2 миллионов рублей. Спустя несколько лет, в 2019 году, супруга узнала о том, что у мужчины роман на стороне. Тогда она подала на развод и осталась с долгом и без квартиры. Женщина признаётся, что супруг иногда избивал её и на суде дочки это рассказали. В марте 2021 года брак был расторгнут и мужчина выгнал бывшую жену с детьми на улицу и ушел к новой женщине. Мужчина в свою очередь заявляет о том, что нажитое имущество все осталось у бывшей супруги, даже автомобиль, на котором она ездит. Он отметил, что женщина брала займ на свой бизнес. У нее неуравновешенная психика. Кристина неоднократно угрожала, что выпрыгнет в присутствии детей с 10-го этажа, вскроет вены и многое другое,сообщил мужчина

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