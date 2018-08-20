63-летний мужчина пропал в поселке Буланаш

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18 августа 2018 года в поселке Буланаш Артемовского района пропал человек.
63-летний Биргер Анатолий Рудольфович нуждается в медицинской помощи.
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Жителей поселка просят оказать содействие. А именно, нужны записи с видеорегистраторов водителей, которые проезжали по улице Машиностроителей, 16 и по дороге в сторону Ирбита 18 августа 2018 года.
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