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Две тагильчанки погибли при пожаре в доме на улице Красноармейская
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Две тагильчанки погибли при пожаре в доме на улице Красноармейская

Сегодня, 17:40Происшествия
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