Две тагильчанки погибли при пожаре в доме на улице Красноармейская

Сообщение о возгорании в квартире на втором этаже на улице Красноармейская, 192 поступило в 04:30. На место происшествия выехали две единицы техники и шесть человек личного состава. Площадь пожара составила 46 кв. м.

Открытое горение удалось ликвидировать в 05:02. В ходе тушения пожарные обнаружили трупы двух женщин — хозяйки квартиры 1963 года рождения и ее подруги. По предварительным данным, причинной пожара стала непогашенная сигарета.

Как сообщает ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО, в квартире проживала неблагополучная семья, злоупотреблявшая алкоголем.