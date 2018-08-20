Две тагильчанки погибли при пожаре в доме на улице Красноармейская

18 августа в Нижнем Тагиле на улице Красноармейская, 192 произошел пожар, в результате которого погибли две женщины.
Сообщение о возгорании в квартире на втором этаже на улице Красноармейская, 192 поступило в 04:30. На место происшествия выехали две единицы техники и шесть человек личного состава. Площадь пожара составила 46 кв. м.
Открытое горение удалось ликвидировать в 05:02. В ходе тушения пожарные обнаружили трупы двух женщин — хозяйки квартиры 1963 года рождения и ее подруги. По предварительным данным, причинной пожара стала непогашенная сигарета.
Как сообщает ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО, в квартире проживала неблагополучная семья, злоупотреблявшая алкоголем.
Накануне пожара в гости к хозяйке квартиры пришли подруга и два мужчины. Вечером одного из них выгнали. Мужчина ночевал на лестничной клетке. Ночью, проснувшись от дыма, он стал стучать в квартиру, пытаясь разбудить находящихся там людей. Из горящей квартиры удалось спастись и второму мужчине. Женщин спасти не удалось.