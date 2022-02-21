Ребенок чуть не утонул во время отдыха пьяной матери в сауне Нижнего Тагила

Ребенок чуть не утонул во время отдыха пьяной матери в сауне Нижнего Тагила
Ребенок чуть не утонул во время отдыха пьяной матери в сауне Нижнего Тагила
Сегодня, 18:24ПроисшествияФото: Pixabay
Ребенок чуть не утонул в бассейне в сауне Нижнего Тагила, пока его пьяная многодетная мать общалась с мужчинами и пела караоке.

Соответствующее видео было опубликовано 20 февраля в паблике ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил». Трансляция, которую ведет девочка-подросток, куря и нецензурно ругаясь, была записана 8 февраля. На видео мать пятерых детей в розовом купальнике бегает среди мужчин по сауне и поет караоке. Поют песни с матерными выражениями и все дети женщины, не стесняясь полуголых женщин и мужчин вокруг.

Также на запись попал женский крик «Владик тонет! Олег, бегом». Пока остальные дети и пьяные взрослые пели, в бассейне чуть не утонул маленький ребенок.

Данная семья состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. По словам знакомых, многодетная мать не работает, алименты и детские пособия тратит на развлечения, пока ее дети ходят полуголодные и нерегулярно посещают школу. Ранее родственники уже обращались в органы опеки и полицию, но никаких результатов это не дало.

По появившемуся видео сотрудниками правоохранительных органов будет проведена проверка, сообщили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

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