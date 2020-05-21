На Урале браконьеру грозит до двух лет лишения свободы за убийство самки лося

По его данным, задержанным оказался мужчина-пенсионер 1964 года рождения,

В марте 2020 года обвиняемый взял свое охотничье ружье и отправился на охоту. Место он выбрал в 50 километрах от дома в поселке Восточный.

До лесополосы мужчина доехал на своем внедорожнике, а дальше он ехал на мотобуксировщике с санями. После этого он шел на лыжах. В какой-то момент ему по дороге попалась самка лося. Мужчина совершил два выстрела в животное, в результате чего оно погибло.

Однако полиция задержала пенисонера и изъяла у него вещественные доказательства — транспортные средства, оружие с пятью патронами, пайву, топор с ножом, а также внутренние органы убитого животного.

По словам полковника Горелых, ущерб для животного мира составил порядка 1,4 миллиона рублей. Департамент по охране животного мира Свердловской области предъявил иск о возмещении приченного ущерба.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «б» части 1 статьи 258 УК РФ (Незаконная охота, совершенная с причинением крупного ущерба, с применением механического транспортного средства).

Накануне дознаватели завершили расследование и передали материалы дела в суд.