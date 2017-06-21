Разносчица пенсий в Нижнем Тагиле была ограблена на 500 тысяч рублей
21 июня 2017, 07:25Происшествия
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Накануне местные жители домов по улице Верхняя Черепанова сообщили в редакцию TagilCity.ru, что в их районе была ограблена разносчица пенсий.
Сюжеты: Нижний Тагил
Женщина разносила пенсии и имела при себе порядка 500 тысяч рублей.
На моей улице [Верхняя Черепанова] ограбили женщину, она разносила пенсию. Говорят, что у нее в сумке было 500 тысяч, - поделилась с TagilCity.ru тагильчанка Юлия.
На место выезжали сотрудники полиции. Комментарий пресс-службы ведомства будет дан позже. Проводится проверка и выяснение обстоятельств произошедшего.
Напомним, в декабре 2016 года двое грабителей напали на разносчицу пенсий в Нижнем Тагиле, они попали под суд.
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