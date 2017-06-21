Разносчица пенсий в Нижнем Тагиле была ограблена на 500 тысяч рублей

Женщина разносила пенсии и имела при себе порядка 500 тысяч рублей.

На моей улице [Верхняя Черепанова] ограбили женщину, она разносила пенсию. Говорят, что у нее в сумке было 500 тысяч, - поделилась с TagilCity.ru тагильчанка Юлия.