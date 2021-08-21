Инструктор жив, но находится в тяжёлом состоянии: подробности ЧП на перевале Дятлова

Инструктор жив, но находится в тяжёлом состоянии: подробности ЧП на перевале Дятлова
Инструктор жив, но находится в тяжёлом состоянии: подробности ЧП на перевале Дятлова
Сегодня, 20:17ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Руководителя тургруппы, у которого утром 21 августа во время похода остановилось сердце, экстренно эвакуировали.

У инструктора туристической группы диагностировали острый коронарный синдром. Вертолёт Центра медицины катастроф доставил уральца в горбольницу Краснотурьинска. По предварительной информации, в группе 11 человек. Сейчас они остаются на месте. Позднее их заберут другие туристы, которые находятся неподалеку, сообщает Е1 со ссылкой на собственный источник.

Напомним, инцидент произошёл утром 21 августа - одна из туристических групп на перевале Дятлова начала подавать сигналы SOS. Походники сообщали об остановке сердца у инструктора.

Сюжеты:
Екатеринбург
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