Сотни детей эвакуировали из школы в Екатеринбурге из-за сообщения о минировании

Тревога, по словам очевидцев, была не учебная. Даже вещи не разрешили взять, а вокруг ходят люди в касках, пишет Е1.
В департаменте образования Екатеринбурга рассказали, что в учреждение поступило сообщение о минировании. Руководитель школы уведомила силовые структуры. В результате началась эвакуация и 316 детей, а также 22 сотрудника вышли на улицу.
Однако реальность угрозы и опасности для людей и здания не подтвердилась, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Он отметил, что все помещения и территория школы были проверены. Никаких подозрительных предметов не было найдено.
Горе-шутника, приславшего в школу послание криминального характера сейчас вычисляют сыщики уголовного розыска и наши коллеги из регионального ФСБ, добавил Горелых.