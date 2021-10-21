Сотни детей эвакуировали из школы в Екатеринбурге из-за сообщения о минировании

Сотни детей эвакуировали из школы в Екатеринбурге из-за сообщения о минировании
Сотни детей эвакуировали из школы в Екатеринбурге из-за сообщения о минировании
Сегодня, 13:40ПроисшествияФото: 1MI
Срочная эвакуация прошла в школе № 36 Екатеринбурга, расположенной на улице Малышева, 134. Сотни детей и преподаватели остались на улице.

Тревога, по словам очевидцев, была не учебная. Даже вещи не разрешили взять, а вокруг ходят люди в касках, пишет Е1.

В департаменте образования Екатеринбурга рассказали, что в учреждение поступило сообщение о минировании. Руководитель школы уведомила силовые структуры. В результате началась эвакуация и 316 детей, а также 22 сотрудника вышли на улицу.

Однако реальность угрозы и опасности для людей и здания не подтвердилась, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Он отметил, что все помещения и территория школы были проверены. Никаких подозрительных предметов не было найдено.

Горе-шутника, приславшего в школу послание криминального характера сейчас вычисляют сыщики уголовного розыска и наши коллеги из регионального ФСБ, добавил Горелых.

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Екатеринбург
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