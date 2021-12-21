Задержан подозреваемый в наезде на снегоходе на жителя Верхней Пышмы

Задержан подозреваемый в наезде на снегоходе на жителя Верхней Пышмы
Задержан подозреваемый в наезде на снегоходе на жителя Верхней Пышмы
Сегодня, 13:42ПроисшествияФото: pixabay.com
Подозреваемого в наезде на жителя Верхней Пышмы задержали сотрудники правоохранительных органов. Пострадавший в результате ДТП свердловчанин лишился ноги.

В Верхней Пышме задержали подозреваемого в наезде на местного жителя, сообщил источник Е1 в правоохранительных органах. Пострадавший в результате ДТП со снегоходом лишился ноги, мужчину госпитализировали в горбольницу № 23 Екатеринбурга. Вторую ногу мужчина во время падения сломал.

Правоохранителям удалось вычислить подозреваемого по записям с камер в магазине, которые находится рядом с местом происшествия. Компания свердловчан покупала алкоголь в торговой точке, после чего два нетрезвых мужчины по очереди садились за руль снегохода или квадроцикла. Одного из подозреваемых удалось задержать.

Подозреваемого сейчас допрашивают. По словам источника издания, правоохранителям еще предстоит выяснить, кто именно из двух пьяных членов компании и на чем именно допустил наезд на свердловчанина.

Инцидент произошел 19 декабря в Верхней Пышме. Местный житель попал под квадроцикл или снегоход.

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Екатеринбург
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