Задержан подозреваемый в наезде на снегоходе на жителя Верхней Пышмы

Правоохранителям удалось вычислить подозреваемого по записям с камер в магазине, которые находится рядом с местом происшествия. Компания свердловчан покупала алкоголь в торговой точке, после чего два нетрезвых мужчины по очереди садились за руль снегохода или квадроцикла. Одного из подозреваемых удалось задержать.