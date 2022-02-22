Начался суд над екатеринбуржцем за сожжение отца заживо

Сам обвиняемый утверждает, что абсолютно здоров. По его словам, он разозлился на отца, продавшего квартиру и не пожелавшего поделиться с ним деньгами, пишет Е1.
Напомним, трагический инцидент произошел в начале лета прошлого года Институте физики металлов УрО РАН, который расположен на Софьи Ковалевской. Обвиняемый занимал там должность главного энергетика.
Сын облил 57-летнего отца бензином и бросил зажигалку. Охраннику удалось оперативно ликвидировать пламя с помощью огнетушителя, но впоследствии пострадавший умер в первой городской больнице.
Речь идет об убийстве, совершенном с особой жестокостью и общеопасным способом, сообщили следователи.