Начался суд над екатеринбуржцем за сожжение отца заживо

Начался суд над екатеринбуржцем за сожжение отца заживо
Начался суд над екатеринбуржцем за сожжение отца заживо
Сегодня, 13:05ПроисшествияФото: 1MI

Суд рассматривает дело заживо сжегшего отца екатеринбуржца

Под суд попал екатеринбуржец, заживо сжегший собственного отца. Заседание закрытое, поскольку по результатам психиатрической экспертизы подсудимый был признан невменяемым.

Сам обвиняемый утверждает, что абсолютно здоров. По его словам, он разозлился на отца, продавшего квартиру и не пожелавшего поделиться с ним деньгами, пишет Е1.

Напомним, трагический инцидент произошел в начале лета прошлого года Институте физики металлов УрО РАН, который расположен на Софьи Ковалевской. Обвиняемый занимал там должность главного энергетика.

Сын облил 57-летнего отца бензином и бросил зажигалку. Охраннику удалось оперативно ликвидировать пламя с помощью огнетушителя, но впоследствии пострадавший умер в первой городской больнице.

Речь идет об убийстве, совершенном с особой жестокостью и общеопасным способом, сообщили следователи.

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Екатеринбург
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