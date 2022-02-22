Парламенты ДНР и ЛНР ратифицировали договор о сотрудничестве с Россией

ДНР и ЛНР ратифицировали договор о сотрудничестве с Россией

В Народном совете самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) сегодня утром был ратифицирован договор, предусматривающий сотрудничество, дружбу и взаимную помощь с РФ. Аналогично поступил и парламент ДНР.

Ратификация документов была единогласной. Власти обеих республик подчеркнули, что речь идет об «историческом» моменте, пишут «Новые известия». Напомним, вечером 21 февраля Владимир Путин поставил подписи под документами, подтверждающими признание независимости ДНР и ЛНР. Евросоюз не медлил с ответом: там предупредили, что уже с 22 февраля начнут готовить точечные антироссийские санкций. Санкции в отношении России намерены ввести и США. Утром 22 февраля появилась информация о том, что Россия ввела свои войска в Донбасс.

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