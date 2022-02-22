Парламенты ДНР и ЛНР ратифицировали договор о сотрудничестве с Россией

Ратификация документов была единогласной. Власти обеих республик подчеркнули, что речь идет об «историческом» моменте, пишут «Новые известия».
Напомним, вечером 21 февраля Владимир Путин поставил подписи под документами, подтверждающими признание независимости ДНР и ЛНР. Евросоюз не медлил с ответом: там предупредили, что уже с 22 февраля начнут готовить точечные антироссийские санкций. Санкции в отношении России намерены ввести и США.
Утром 22 февраля появилась информация о том, что Россия ввела свои войска в Донбасс.