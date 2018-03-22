Свердловчанин спас из огня женщину-инвалида (ФОТО)
22 марта, 15:25Происшествия
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21 марта Евгений Конюхов из Талицкого городского округа Свердловской области спас из огня 80-летнюю женщину-инвалида.
Увидев, что дом горит, Евгений побежал туда, так как знал, что в доме живет 80-летняя женщина, инвалид 1 группы, которая передвигается на инвалидной коляске. Пожилая женщина и ее помощница не знали, что дом горит.
Евгений взял коляску и понес к выходу, но веранда уже горела, и им пришлось перебираться через огород к дому Евгения. Благодаря действиям Евгения Конюхова никто ее пострадал. Евгений получил незначительные ожоги.
Мужчина, у которого 5 детей, 5 лет назад также помог людям выбраться из пожара.
Сейчас готовятся материалы для представления Евгения Конюхова к медали МЧС России «За отвагу на пожаре», сообщает Главное управление МЧС России по Свердловской области.
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Фото: Газета «Сельская новь» Талицкого ГО
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