Толпа пьяных парней избила прохожих в центре Екатеринбурга

Толпа пьяных парней избила прохожих в центре Екатеринбурга
Сегодня, 08:45ПроисшествияФото: Коренной екатеринбуржец в Telegram
Толпа молодых людей напала на прохожих у торгового центра «Антей» в Екатеринбурге.

Толпа неадекватных парней напала на прохожих в ночь на 22 апреля у входа в торговый центр, сообщает Е1, ссылаясь на Telegram-канал общественника Дмитрия Москвина.

Инцидент произошел около часа ночи, когда компания молодых людей затеяла драку у ТЦ. Во время разборок один из участников конфликта напал на мимо проходящих людей. Человек в белой кофте с размаха ударил прохожего в лицо кулаком, сбив с ног, а затем пнул лежащего на земле незнакомца.

Как сообщили изданию в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, по данному факту сейчас проводится проверка, заявление от пострадавших поступило в отдел полиции № 7.

Напомним, в ноябре 2020 года в Реже 28-летний мужчина избил случайного прохожего. В результате он впал в кому, а нападавшему предъявлено обвинение в покушении на убийство из хулиганских побуждений.

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