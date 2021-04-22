Толпа пьяных парней избила прохожих в центре Екатеринбурга

Толпа неадекватных парней напала на прохожих в ночь на 22 апреля у входа в торговый центр, сообщает Е1, ссылаясь на Telegram-канал общественника Дмитрия Москвина.
Инцидент произошел около часа ночи, когда компания молодых людей затеяла драку у ТЦ. Во время разборок один из участников конфликта напал на мимо проходящих людей. Человек в белой кофте с размаха ударил прохожего в лицо кулаком, сбив с ног, а затем пнул лежащего на земле незнакомца.
Как сообщили изданию в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, по данному факту сейчас проводится проверка, заявление от пострадавших поступило в отдел полиции № 7.
Напомним, в ноябре 2020 года в Реже 28-летний мужчина избил случайного прохожего. В результате он впал в кому, а нападавшему предъявлено обвинение в покушении на убийство из хулиганских побуждений.