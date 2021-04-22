Толпа пьяных парней избила прохожих в центре Екатеринбурга

Инцидент произошел около часа ночи, когда компания молодых людей затеяла драку у ТЦ. Во время разборок один из участников конфликта напал на мимо проходящих людей. Человек в белой кофте с размаха ударил прохожего в лицо кулаком, сбив с ног, а затем пнул лежащего на земле незнакомца.