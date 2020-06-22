В Нижнем Тагиле в ДТП с двумя отечественными авто пострадавшего зажало в машине

По данным ведомства, авария произошла по улице Алтайская. Один человек оказался зажатым в автомобиле. По прибытию на место происшествия спасатели с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали пострадавшего, после чего он был передан сотрудникам скорой неотложной помощи.