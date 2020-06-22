В Нижнем Тагиле в ДТП с двумя отечественными авто пострадавшего зажало в машине
Сегодня, 08:42ПроисшествияФото: МБУ «Центр защиты населения»
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Вчера, 21 июня, в 22.00 поступило сообщение о серьезном ДТП с двумя автомобилями, сообщает руководитель МБУ «Центр защиты населения» Сергей Коперкин.
Сюжеты: Нижний Тагил
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По данным ведомства, авария произошла по улице Алтайская. Один человек оказался зажатым в автомобиле. По прибытию на место происшествия спасатели с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали пострадавшего, после чего он был передан сотрудникам скорой неотложной помощи.
Напомним, днем ранее, 20 июня, под Кировградом произошло смертельное ДТП. 22-летний пьяный водитель врезался в дерево, в результате чего скончалась 15-летняя пассажирка авто.
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