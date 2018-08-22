Более десятка человек одновременно пропали в Свердловской области в августе 2018 года
В Свердловской области идут поиски более 10 человек, пропавших в августе 2018 года. Среди них экс-спикер думы и заслуженный учитель России.
В Уральском регионе зафиксирована массовая пропажа людей на конец августа. В настоящий момент поисковые отряды «Лиза Алерт» и «Прорыв» занимаются розыском более чем 10 людей.
В Артемовском пропал экс-спикер местной думы Анатолий Бигер. 63-летний мужчина утром 18 августа ушел из дома в поселке Буланаш Артемовского района. При себе у Анатолия Бигера было ружье и патроны. Экс-спикер недавно перенес инсульт и сильно хромает.
Первоначально в поисках были задействованы около 40 человек, среди которых родственники, знакомые и волонтеры поискового отряда «Прорыв», местные полицейские, пожарные и служба спасения. После трех дней непрерывного поиска масштабы операции сократились.
В настоящий момент поиски ведут местные добровольцы, они развешивают ориентировки, бутылки с водой и еду на деревьях, чтобы мужчине было легче найти дорогу в случае, если он заблудился.
В Михайловске в Нижнесергинском районе пропал заслуженный учитель России, почетный житель Нижнесергинского района 83-летний Владимир Демышев.
Пожилой мужчина пропал 14 августа. Поисковики сообщают, что он нуждается в медицинской помощи. В первый день Владимир Демышев выходил на связь. По телефону пропавший пытался объяснить, где он. Но описание оказалось не информативным.
Потом у него или села батарейка, или телефон намок, потому что шел дождь. Его телефон то включался, то выключался, но на звонки он уже не отвечал, рассказала внучка пропавшего.
Родственники Владимира Демышева надеются на то, что дедушка жив. Они умоляют продолжать поиски несмотря на то, что прошла неделя с момента пропажи.