Более десятка человек одновременно пропали в Свердловской области в августе 2018 года

В Уральском регионе зафиксирована массовая пропажа людей на конец августа. В настоящий момент поисковые отряды «Лиза Алерт» и «Прорыв» занимаются розыском более чем 10 людей.

В Артемовском пропал экс-спикер местной думы Анатолий Бигер. 63-летний мужчина утром 18 августа ушел из дома в поселке Буланаш Артемовского района. При себе у Анатолия Бигера было ружье и патроны. Экс-спикер недавно перенес инсульт и сильно хромает.

Первоначально в поисках были задействованы около 40 человек, среди которых родственники, знакомые и волонтеры поискового отряда «Прорыв», местные полицейские, пожарные и служба спасения. После трех дней непрерывного поиска масштабы операции сократились.

В настоящий момент поиски ведут местные добровольцы, они развешивают ориентировки, бутылки с водой и еду на деревьях, чтобы мужчине было легче найти дорогу в случае, если он заблудился.

В Михайловске в Нижнесергинском районе пропал заслуженный учитель России, почетный житель Нижнесергинского района 83-летний Владимир Демышев.

Пожилой мужчина пропал 14 августа. Поисковики сообщают, что он нуждается в медицинской помощи. В первый день Владимир Демышев выходил на связь. По телефону пропавший пытался объяснить, где он. Но описание оказалось не информативным.

Потом у него или села батарейка, или телефон намок, потому что шел дождь. Его телефон то включался, то выключался, но на звонки он уже не отвечал, рассказала внучка пропавшего.