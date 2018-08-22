Кассир СКБ-банка в Туринске обвиняется в краже 12,5 млн рублей

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На кассира туринского отделения СКБ-банка заведено уголовное дело за кражу сумки с деньгами. Женщина похитила со своего места работы 12,4 млн рублей, 11 тыс. евро и 12,8 тыс. долларов.
Источник: «Московский комсомолец»
Поскольку жительница Туринска работала заведующей кассой, она имела доступ к хранилищу с деньгами. Днем 1 марта 2018 года она положила деньги в сумки и скрылась из банка.
Через неделю ее задержали в Екатеринбурге. За это время она потратила 7 млн рублей.
Обвиняемой грозит 10 лет лишения свободы, а также штраф до 1 млн рублей.
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