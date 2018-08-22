Кассир СКБ-банка в Туринске обвиняется в краже 12,5 млн рублей

Поскольку жительница Туринска работала заведующей кассой, она имела доступ к хранилищу с деньгами. Днем 1 марта 2018 года она положила деньги в сумки и скрылась из банка.

Через неделю ее задержали в Екатеринбурге. За это время она потратила 7 млн рублей.