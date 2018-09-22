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Пьяный екатеринбуржец заперся в квартире с ребенком и угрожал полиции
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пьяный екатеринбуржец заперся в квартире с ребенком и угрожал полиции

Сегодня, 20:03Происшествия
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