Пьяный екатеринбуржец заперся в квартире с ребенком и угрожал полиции

21 сентября в Академическом районе Екатеринбурга произошел инцидент. Житель одного из домов на улице Вильгельма де Геннина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выставил за дверь квартиры свою жену и заперся внутри вместе с ребенком.

Соседи услышали крики и вызвали полицию. Мужчина из-за дверей угрожал облить кипятком любого сотрудника полиции, который попытается войти внутрь. В итоге, были вызваны спасатели, которые вскрыли дверь квартиры. Полиция обезвредила гражданина.

Помимо хозяина дома и ребенка, внутри сотрудники правоохранительных органов обнаружили еще мужчину и женщину. Их личности установлены. Все участники конфликта, имеющие признаки алкогольного опьянения, были доставлены в дежурную часть. Ребенок был направлен на медицинский осмотр.