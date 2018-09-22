Пьяный екатеринбуржец заперся в квартире с ребенком и угрожал полиции

21 сентября житель Екатеринбурга заперся в квартире с ребенком и не пускал внутрь жену, угрожая облить кипятком полицейских.
21 сентября в Академическом районе Екатеринбурга произошел инцидент. Житель одного из домов на улице Вильгельма де Геннина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выставил за дверь квартиры свою жену и заперся внутри вместе с ребенком.
Соседи услышали крики и вызвали полицию. Мужчина из-за дверей угрожал облить кипятком любого сотрудника полиции, который попытается войти внутрь. В итоге, были вызваны спасатели, которые вскрыли дверь квартиры. Полиция обезвредила гражданина.
Помимо хозяина дома и ребенка, внутри сотрудники правоохранительных органов обнаружили еще мужчину и женщину. Их личности установлены. Все участники конфликта, имеющие признаки алкогольного опьянения, были доставлены в дежурную часть. Ребенок был направлен на медицинский осмотр.
По информации от Znak, все задержанные будут привлечены к ответственности за мелкое хулиганство. Мать ребенка понесет наказание за неисполнение родительских обязанностей.