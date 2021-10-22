Автохам на иномарке угрожал пистолетом и попал в глупую ситуацию в Екатеринбурге

Инцидент произошел 21 октября 2021 года на одной из автодорог с двухполосным односторонним движением в Екатеринбурге, сообщает E1.
Неадекватному автохаму не понравилось, что сзади ему посигналил водитель с просьбой освободить проезд. Мужчина выскочил из своего «Ланоса» и с пистолетом в руке направился к своему «обидчику».
Уральский водитель спокойно и вежливо объяснил неадекватному земляку, что дорога тут хоть и односторонняя, но в две полосы. Зачинщику ничего не оставалось, как ретироваться в свой автомобиль.
Напомним, в начале сентября текущего года неадекватный автохам избил тагильчанку и нападал на нее с ножом. Мужчине не понравилось, что женщина слишком долго разгружала багажник и перегородила ему проезд во дворе дома.