Автохам на иномарке угрожал пистолетом и попал в глупую ситуацию в Екатеринбурге

Автохам выскочил из своего авто с пистолетом и решил «проучить» водителя в Екатеринбурге. Когда ему объяснили, что он не прав, зачинщик быстро ретировался.

Инцидент произошел 21 октября 2021 года на одной из автодорог с двухполосным односторонним движением в Екатеринбурге, сообщает E1. Неадекватному автохаму не понравилось, что сзади ему посигналил водитель с просьбой освободить проезд. Мужчина выскочил из своего «Ланоса» и с пистолетом в руке направился к своему «обидчику». Уральский водитель спокойно и вежливо объяснил неадекватному земляку, что дорога тут хоть и односторонняя, но в две полосы. Зачинщику ничего не оставалось, как ретироваться в свой автомобиль. Напомним, в начале сентября текущего года неадекватный автохам избил тагильчанку и нападал на нее с ножом. Мужчине не понравилось, что женщина слишком долго разгружала багажник и перегородила ему проезд во дворе дома. Автохам избил женщину-водителя и угрожал ей ножом в Нижнем Тагиле

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