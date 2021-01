Стала известна причина появления светового столба в Нижнем Тагиле

Световой столб, который наблюдали тагильчане, появился из-за аварии на «Уралхимпласте».

В Нижнем Тагиле 21 января в 23.15 на предприятии произошло аварийное отключение электроэнергии из-за короткого замыкания с задымлением на подстанции, его последствия устраняли до утра. На это время переподключились на резервный источник. Инцидент локализован силами оперативного персонала энергослужбы ПАО «Уралхимпласт». Аварийно-восстановительные работы велись в круглосуточном графике,рассказали ИА «Все Новости» в пресс-службе УХП. Там отметили, что предприятие работает в штатном режиме, для установления причин создана комиссия. Напомним, 21 января на Тагилстрое жители Нижнего Тагила наблюдали световой столб, у некоторых отключилось электричество. «Бэтмен летит»: в Нижнем Тагиле в небе появился световой столб

