Мужчина пострадал при пожаре на улице Фотеевская на ГГМ в Нижнем Тагиле

Мужчина пострадал при пожаре на улице Фотеевская на ГГМ в Нижнем Тагиле

Сегодня, 15:18ПроисшествияФото: dmitriy_fresh в Instagram
При пожаре на ГГМ на улице Фотеевская, 19 в Нижнем Тагиле 22 февраля травмы получил мужчина. Он был доставлен в хирургию в Демидовскую больницу на улице Горошникова.

Семья жила там с марта 2019 года, коттедж строили четыре года, рассказала редакции TagilCity.ru родственница владельцев сгоревшего дома.

Мой сын при пожаре сильно пострадал, он лежит в больнице на Горошникова,пояснила женщина.

По ее словам, дом не был застрахован, а причиной возгорания стала не электропроводка.

Напомним, пожар в двухэтажном коттедже на ГГМ произошел 22 февраля, площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Ранее сообщалось о том, что здание было нежилым, а пострадавших при происшествии нет.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
пожарггмпострадавшийНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы