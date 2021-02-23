Мужчина пострадал при пожаре на улице Фотеевская на ГГМ в Нижнем Тагиле

При пожаре на ГГМ на улице Фотеевская, 19 в Нижнем Тагиле 22 февраля травмы получил мужчина. Он был доставлен в хирургию в Демидовскую больницу на улице Горошникова.

Семья жила там с марта 2019 года, коттедж строили четыре года, рассказала редакции TagilCity.ru родственница владельцев сгоревшего дома. Мой сын при пожаре сильно пострадал, он лежит в больнице на Горошникова,пояснила женщина. По ее словам, дом не был застрахован, а причиной возгорания стала не электропроводка. Напомним, пожар в двухэтажном коттедже на ГГМ произошел 22 февраля, площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Ранее сообщалось о том, что здание было нежилым, а пострадавших при происшествии нет. Двухэтажный коттедж горит на набережной ГГМ в Нижнем Тагиле

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