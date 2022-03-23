Бизнесмен и экс-лидер ОПГ задержан в Екатеринбурге

Бизнесмен и бывший лидер ОПГ Михаил Клок задержан в Екатеринбурге. Он подозревается в заказном убийстве. По данному делу задержаны еще два соучастника, один из которых является заказчиком.

На прошлой неделе Михаил Клок отправился в Москву. 19 марта, когда он был задержан, он ехал в сторону границы с Белоруссией на своем автомобиле, пишет Е1 со ссылкой на собственные источники. С собой у Клока был чемодан с вещами. В тот же день были задержаны подельник Клока Насими Мамедов и бизнесмен Дмитрий Дейч. По версии следствия, все трое связаны с убийством предпринимателя Александра Зубакина. Последний, по данным издания, был расстрелян из малокалиберного пистолета 21 декабря 2000 года около дом на улице Высоцкого. Через два дня он умер в больнице. Длительное время дело оставалось не рескрытым. На данный момент оно возобновлено. По версии правоохранителей, Дейч заказал Зубакина, а исполнителями стали Клок и Мамедов. Михаил Клок известен как бывший владелец компании «База на Комсомольской» и ряда других объектов. В начале 90-х он создал группировку в качестве одного из ответвлений ОПГ «Центр». В нее вошли семь человек. В 2014 году Клок был задержан, а в 2014 году отправлен в колонию за разбойные нападения и грабеж. Тогда ему дали четыре года.

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