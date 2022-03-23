Экс-полицейских из ОП №17 Нижнего Тагила восстановили на службе

Коллег экс-опера Руслана Белоконного восстановили на службе

Бывший сотрудников дежурной части отдела полиции № 17 Нижнего Тагила восстановили на службе по решению Свердловского областного суда. Основанием для этого стал пропуск сроков по делу. При этом факты, из-за которых проводилась служебная проверка и было принято решение об увольнении, в суде подтвердились.

Полицейских, которые проходили по делу о подмене анализов хоккейного тренера, Михаила Фельбуша и Илью Яшина восстановили на службе в отделе полиции № 17 Нижнего Тагила. Согласно материалам дела, правоохранители совершили проступок, порочащий честь сотрудника ОВД, однако сроки, за которые их должны были уволить из системы МВД, были упущены. Судебная коллегия находит обоснованным довод апелляционной жалобы и апелляционного представления прокурора Дзержинского района города Нижнего Тагила Свердловской области о том, что ответчиком нарушен срок назначения служебной проверки и срок принятия решения об увольнении, сообщили в суде по делу о восстановлении на службе Михаила Фельбуша. Аналогичные доводы приводит Свердловский областной суд и в отношении второго силовика — Ильи Яшина. Согласно материалам дела, дежурные ДЧ ОП № 17 совершили проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел. По мнению судьи, данный факт подтверждается видеозаписями с камер наблюдения в отделе. Причастность Фельбуша к делу тренера подтверждается, по мнению суда, также результатами исследования показаний силовика на полиграфе. Кроме того, по результатам пройденного Фельбушем М.В. психофизиологического исследования с применением полиграфа с целью проверки данных им объяснений, сделан вывод о том, что на основании зарегистрированных в ходе ПФИ психофизиологических реакций опрашиваемого можно предполагать, что он скрывает информацию и дает лживые ответы,считают в суде. Вопросы, на которые Фельбуш отвечал не уверенно, были относительно самого факта знакомства с тренером, личной заинтересованности в решении вопроса о привлечении хоккеиста к административной ответственности, а также прохождения медосвидетельствования за Атанасова. Обоих силовиков уволили из органов внутренних дел в марте 2021 года за совершение дисциплинарного проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел на основании заключения служебной проверки. Однако саму проверку представители главка МВД Свердловской области провели с нарушением сроков. В итоге МУ МВД «Нижнетагильское» Свердловский облсуд обязал восстановить обоих правоохранителей, а также выплатить им деньги за время вынужденного прогула с 26 марта по 13 октября 2021 года. Тагильское управление МВД должно выплатить 315 тысяч рублей Михаилу Фельбушу и 254 тысячи рублей Илье Яшину. Помимо этого, Фельбуш получит и 10 тысяч рулей компенсации морального вреда. Напомним, по делу о подлоге анализов хоккейного тренера Атанасова проходят четверо экс-силовиков тагильского отдела полиции № 17 — Долганов, Фельбуш, Яшин и Белоконный. В отношении последнего уголовное дело было выделено в отдельное производство. Ранее Тагилстроевский райсуд обвинил следователя СУ СК РФ по Тагилстроевскому району в затягивании дела, однако позднее облсуд принял решение о повторном рассмотрении материалов в Нижнем Тагиле. Бывший тагильский полицейский Павел Долганов порезал себе вены в кабинете следователя

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